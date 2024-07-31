Ольга Харлан, фото з Facebook спортсменки

Миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася враженнями від здобуття бронзової медалі на Олімпійських іграх у Парижі.

Зокрема, вона виразила у Facebook слова вдячності та зазначила, що мети «ще не досягнуто».

«Дві доби після… все ще не вірю. А все тому, що мети ще не досягнуто. 3 серпня будемо боротися у командному заліку разом з дівчатами. І вже після розкажу все. Дякую тоді, Україно за привітання, віру і підтримку!» – написала спортсменка.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2024 у Парижі у понеділок, 29 липня, в змаганні у шаблі серед жінок, перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Вона переграла південнокорейську суперницю Чой Себін з рахунком 15:14.

Спортсменка в коментарі «Суспільне Спорт» розповіла, що присвятила цю медаль захисникам і захисницям країни, а також тим загиблим спортсменам. Вона зазначила, що незалежно від кольору медалі, для неї ця вона має особливе значення.

До цього українка пройшла Сихому Фукусіму з Японії (15:9), Аанну Башту ексросіянку з Азербайджану (15:6) та Анну Мартон із Угорщини (15:7).

У півфіналі Харлан програла другому номеру світового рейтингу та першій сіяній змагань француженці Сарі Бальцер (7:15).

Для Харлан це п'ята олімпійська нагорода у кар'єрі та перша українська медаль на нинішній Олімпіаді.

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