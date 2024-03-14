Еммануель Макрон, фото з відкритих джерел

Президент Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні є «екзистенційною для Європи та для Франції», проте наголосив, що Франція «ніколи не буде вести наступ».

Про це повідомляє французька газета Le Monde та The Washington Post.

Як повідомляє Le Monde, виступаючи на TF1 і France 2, Еммануель Макрон сказав, що Франція є «силою миру».

Якби Росія виграла, «довіра до Європи була б зведена до нуля», – сказав він. Додавши, що безпека континенту «поставлена ​​на карту» в конфлікті, який, за його словами, «є екзистенційним для Європи та для Франції».

У той час, The Washington Post повідомляє, що, коли французького президента запитали про перспективу відправлення західних військ в Україну, він сказав: «сьогодні ми не в такій ситуації, проте всі ці варіанти можливі».

«Франція – це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла», – сказав Еммануель Макрон, передає Le Monde.

Нагадаємо, Франція пообіцяла із січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів. Також країна має можливість «виробити протягом 2024 року і початку 2025 року 78 установок Caesar, призначених для України».

У жовтні 2023 року Франція отримала перші 2 самохідні гаубиці Caesar на заміну 18 установок, які вона раніше передала Україні.

Раніше повідомлялося, що французький завод у Роанні планує цього року збільшити виробництво артилерійських систем Caesar і випускати по вісім штук на місяць.