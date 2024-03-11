Авторка звернення опублікувала фото автобусу, в якому стався інцидент.

У Миколаєві водій автобусу відмовив у пільговому перевезенні школярці, через те що в дівчини не було учнівського квитка, а на прохання випустити з автобусу — водій відмовив.

Відповідне звернення місцева мешканка опублікувала в контакт-центрі Миколаївської міськради.

Інцидент трапився ввечері 9 березня в автобусі за маршрутом №1, який обслуговує комунальне підприємство «Миколаївпастранс».

«Зайшла дівчина з дитиною, заплатила 12 гривень, на вимогу пред'явити учнівський квиток, відповіла відмовою через його відсутність. Попросила одразу ж свої гроші назад, щоб вийти, водій гроші не повернув, закрив двері і продовжував принижувати жінку на весь салон», — написала жінка.

За її словами, водій протягом поїздки грубіянив пасажирам автобусу та людям на зупинках.

«Приборкайте водіїв «одиничок», дуже багато чого собі дозволяють. Посильте контроль у нарколога і психіатра для водіїв», — додала місцева мешканка.

Коментарі під публікацією у Facebook.

Наступного дня у коментарях до публікації служба оперативного реагування написали, що управління транспортного комплексу отримало звернення. Вони порадили керівництву транспортної компанії провести інструктаж щодо перевезення дітей шкільного віку.

«Розглянувши звернення повідомляємо, що управлінням транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради наголошено керівництву підприємства-перевізника щодо проведення додаткового інструктажу з зазначеним у зверненні водієм з питання перевезення дітей шкільного віку від 6 років до 14 років включно за наявністю діючого учнівського квитка та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», відзвітувала служба.

Нагадаємо, у грудні в Миколаєві водій комунального автобуса №1 відмовив у безкоштовному перевезенні дитині, яка мала учнівський квиток. Як пояснили миколаївці, учень ліцею показав водію наявний діючий учнівський квиток. Проте водій відмовив дитині, мотивуючи свою позицію тим, що ліцей — це не школа.

Раніше водій громадського транспорту у Миколаєві нецензурно висловлювався на адресу пасажирки, яка державною мовою просила зробити зупинку.Пізніше за фактом порушення рівноправності громадян поліція розпочала кримінальне провадження.

Також, на початку березня, водій маршрутки відмовив у пільговому перевезенні 9-річній школярці, не дивлячись на те, що у дівчинки був з собою учнівський квиток.