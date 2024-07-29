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У Миколаєві поліція затримала 39-річного чоловіка, який підозрюється у розбещенні дітей біля дитячих майданчиків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції в Миколаївській області.

25 липня до поліції звернулася 50-річна жінка, яка повідомила, що її 11-річна донька стала жертвою розбещення з боку незнайомця. Після цього правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного.

Правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного. Виявилося, що постраждала не тільки дочка цієї жінки, але й інша дитина.

Чоловіку висунули обвинувачення за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України, що передбачає до восьми років тюрми. Суд ухвалив рішення тримати його під вартою з можливістю внесення застави в 60 тисяч гривень.

Раніше, 28-річному мешканцю Києва повідомили про підозру у розбещенні малолітнього хлопчика, а також у розповсюдженні та зберіганні дитячої порнографії.