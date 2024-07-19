Донор здає кров. Фото: «НикВести»

У суботу, 20 липня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів.

Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.

Зазначається, що у Миколаєві потрібна кров груп групи II(-).

Всі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00 години.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

З собою необхідно мати паспорт.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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