Пожежа в екосистемах на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Завтра, 19 липня, в Миколаєві та області очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу. Гідрометцентр попереджає про високу імовірність пожеж в екосистемах.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Миколаїв — V клас;

Первомайськ — V клас;

Вознесенськ — V клас;

Баштанка — V клас;

Очаків — ІV клас.

У Гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Аномальна спека в Миколаєві

Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.

Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.

Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.

3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометру показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.

Днями миколаївські синоптики попередили, що аномальна спека у місті та області протримається ще два тижні.