Пожежі у Миколаївській області 12-13 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 12 серпня та в ніч на 13 серпня вогнеборці 30 разів залучались для ліквідації пожеж. Три з них трапились в житловому секторі, 27 — в природних екосистемах.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Загальна площа вигорілої території склала понад 34,7 гектарів. Також надзвичайникам вдалось врятувати від вогню 2 житлових будинки.

Пожежі у Миколаївській області 12-13 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У ДСНС зазначили, що більша частина пожеж трапилась через необачність жителів.

«Знову переважна частина займань сталась через необережне поводження з вогнем з боку населення. Звертаємось до громадян! Не провокуйте пожеж, будьте свідомими, дотримуйтесь правил безпеки, щоб не спричинити масштабної біди», — йдеться у повідомленні.

Пожежі у Миколаївській області 12-13 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 12-13 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області 12-13 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Від ДСНС до гасіння пожеж залучались понад 100 вогнеборців та 31 спецавтомобіль.

До ліквідації пожеж в природних екосистемах додатково залучались співробітники Доманівського лісництва ДП «Вознесенського ЛГ», місцева пожежна охорона села Обухівка, «Воскресенське», «Олександрівка», «Галицинове»,«Степове» та «Привільне».

Нагадаємо, 12 серпня, в селі Половинки, що біля Миколаєва, зайнялася лісосмуга.