Пшениця, ілюстративне фото з відкритих джерел

Спека впливає на врожай ранніх зернових, хоча це не є критичним. Водночас для пізніх зернових, соняшнику та сої висока температура становить значну небезпеку.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

«Щодо цих культур (ранніх зернових) є також певний ефект спеки, але він не є критичним. І з погляду збирання навіть є сприятливі умови», – сказав Тарас Висоцький.

Він уточнив, що це стосується насамперед пшениці, ячменю, вівса, гороху, жита та ріпаку.

Також Тарас Висоцький додав, що зараз активно збирають ці культури, і станом на сьогодні середня врожайність ранніх зернових становить 37 центнерів з гектара.

«Вона ще зростатиме, тому що насамперед збирають південні та центральні регіони. Далі входитимуть у збирання західні регіони та північні. Там урожайність буде вищою», – зазначив очільник Мінагрополітики.

Нагадаємо, що 10 липня був побитий рекорд абсолютного максимуму температури повітря за весь період спостереження. В Миколаєві відтепер це значення +40,5°С.

Також 1 та 2 липня 2024 року у Миколаєві та деякий інших містах побили температурні рекорди за весь час спостережень. 1 липня у Миколаєві стовпчик термометра піднявся до 36,9°, а 2-го числа повітря прогрілося до +37,3°C. Загалом на Миколаївщині з 1 до 7 липня синоптики прогнозують спекотну погоду без істотних опадів.

Також нагадаємо, що у 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.