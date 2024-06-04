Міністерство цифрової трансформації звернулося до Apple і Google, щоб видалити з маркетплейсів застосунки неліцензійних онлайн-казино в Україні.
Про це написав нардеп Ярослав Желізняк у своєму Telegram-каналі.
Депутат опублікував відповідь міністерства на його запит про те, як виконується відповідна вимога Ради національної безпеки та оборони України.
«Памʼятаєте був по ігорці пункт в рішенні РНБО, що Мінцифри має провести перемовини з Apple та Google щодо вилучення застосунків нелегальних казино з українських магазинів додатків. Тут Мінцифри молодці, зі свого боку все зробили. Чекаємо реакції платформ», – написав нардеп.
У Мінцифри заявили, що для подальшої перевірки й блокування надіслали корпораціям перелік застосунків, який склала Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.
«Перемовини тривають», — підсумували в листі, який підписав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.
За словами Ярослава Железняка, на App Store таких застосунків 35, а на Play Market – 24.
Нагадаємо, Apple Inc. планує модернізувати свого віртуального помічника Siri, додавши до нього більш просунутий штучний інтелект.
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Міністерство цифрової трансформації звернулося до Apple і Google, щоб видалити з маркетплейсів застосунки неліцензійних онлайн-казино в Україні.
Про це написав нардеп Ярослав Желізняк у своєму Telegram-каналі.
Депутат опублікував відповідь міністерства на його запит про те, як виконується відповідна вимога Ради національної безпеки та оборони України.
«Памʼятаєте був по ігорці пункт в рішенні РНБО, що Мінцифри має провести перемовини з Apple та Google щодо вилучення застосунків нелегальних казино з українських магазинів додатків. Тут Мінцифри молодці, зі свого боку все зробили. Чекаємо реакції платформ», – написав нардеп.
У Мінцифри заявили, що для подальшої перевірки й блокування надіслали корпораціям перелік застосунків, який склала Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.
«Перемовини тривають», — підсумували в листі, який підписав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.
За словами Ярослава Железняка, на App Store таких застосунків 35, а на Play Market – 24.
Нагадаємо, Apple Inc. планує модернізувати свого віртуального помічника Siri, додавши до нього більш просунутий штучний інтелект.