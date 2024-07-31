Військовий квиток, фото: armyinform

Понад 17 тисяч військовозобов'язаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у зв'язку з бронюванням.

Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит hromadske.

Станом на 31 липня, згідно з наказами Мінекономіки, близько 615 тисяч осіб мають дійсну відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Загалом відомство видало 33 782 накази про бронювання військовозобов'язаних, з яких 17 632 залишаються чинними.

Орієнтовний розподіл кількості «заброньованих» чоловіків, що працюють у різних галузях економіки, державних органах або органах місцевого самоврядування, виглядає наступним чином:

енергетична галузь — 29%;

промисловість, виробництво — 15%;

транспорт — 14%;

агропромисловий комплекс — 12%;

медицина — 6%;

оборонно-промисловий комплекс — 5%;

органи державної влади, інші державні органи — 4%;

ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій — 2%;

фінансова, банківська сфера — 2%;

сфера торгівлі — 2%;

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування — 2%.

Нагадаємо, підприємства, що мають критичне значення для економіки України або обслуговують потреби Сил оборони, можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників через «Дію».