Понад 17 тисяч військовозобов'язаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у зв'язку з бронюванням.
Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит hromadske.
Станом на 31 липня, згідно з наказами Мінекономіки, близько 615 тисяч осіб мають дійсну відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.
Загалом відомство видало 33 782 накази про бронювання військовозобов'язаних, з яких 17 632 залишаються чинними.
Орієнтовний розподіл кількості «заброньованих» чоловіків, що працюють у різних галузях економіки, державних органах або органах місцевого самоврядування, виглядає наступним чином:
Нагадаємо, підприємства, що мають критичне значення для економіки України або обслуговують потреби Сил оборони, можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників через «Дію».
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
Понад 17 тисяч військовозобов'язаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у зв'язку з бронюванням.
Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит hromadske.
Станом на 31 липня, згідно з наказами Мінекономіки, близько 615 тисяч осіб мають дійсну відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.
Загалом відомство видало 33 782 накази про бронювання військовозобов'язаних, з яких 17 632 залишаються чинними.
Орієнтовний розподіл кількості «заброньованих» чоловіків, що працюють у різних галузях економіки, державних органах або органах місцевого самоврядування, виглядає наступним чином:
Нагадаємо, підприємства, що мають критичне значення для економіки України або обслуговують потреби Сил оборони, можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників через «Дію».