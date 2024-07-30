Україна готова вирішувати питання транзиту російської нафти через Словаччину відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Про це повідомив заступник міністра енергетики України Роман Андарак у коментарі Reuters.
За його словами, Київ проведе консультації, як тільки Словаччина активує механізм, передбачений в Угоді про асоціацію.
«На сьогодні вона цього не зробила. Україна гарантує безперебійний транзит нафти для всіх компаній, які не підпадають під санкції», – сказав Роман Андарак.
Він зазначив, що транзит нафти від інших російських постачальників не переривався, і Україна продовжує залишатися надійним партнером ЄС у цій сфері.
Нагадаємо, Уряд Угорщини заявив, що Україна нібито поставила Будапешт у «безвихідну ситуацію», зупинивши транзит російської нафти компанії «Лукойл».
Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей вважає, що Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію» та нагадав, що Будапешт допомагає Києву з постачанням електроенергії й надає притулок українським біженцям. Втім, як стверджує представник угорського уряду, Угорщина не буде використовувати це для шантажу України.
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Україна готова вирішувати питання транзиту російської нафти через Словаччину відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Про це повідомив заступник міністра енергетики України Роман Андарак у коментарі Reuters.
За його словами, Київ проведе консультації, як тільки Словаччина активує механізм, передбачений в Угоді про асоціацію.
«На сьогодні вона цього не зробила. Україна гарантує безперебійний транзит нафти для всіх компаній, які не підпадають під санкції», – сказав Роман Андарак.
Він зазначив, що транзит нафти від інших російських постачальників не переривався, і Україна продовжує залишатися надійним партнером ЄС у цій сфері.
Нагадаємо, Уряд Угорщини заявив, що Україна нібито поставила Будапешт у «безвихідну ситуацію», зупинивши транзит російської нафти компанії «Лукойл».
Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей вважає, що Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію» та нагадав, що Будапешт допомагає Києву з постачанням електроенергії й надає притулок українським біженцям. Втім, як стверджує представник угорського уряду, Угорщина не буде використовувати це для шантажу України.