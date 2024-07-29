Собаки-сапери розміновують Миколаївщину / Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести»

З початку повномасштабного вторгнення кінологічні групи обстежили 23,2 гектара замінованих територій і знайшли 123 одиниці боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що минулого тижня відбулася ротація, і на зміну прибули чотири собаки — Альф, Дерек, Атос та Арні, які у складі кінологічних розрахунків зосереджені на щільно замінованих територіях, де відбувалися активні бойові дії та тих, які зазнали окупації.

Нагадаємо, що Миколаївська область, це другий регіон, який допомагають очищати чотирилапі помічники саперів.

«За алгоритмом, собаки обнюхують стежку в межах визначеного периметра, повертаються тим же маршрутом, яким і йшли, і переходять далі. І так, поки не пройдуть весь квадрат. Якщо пес чує запах вибухової речовини, зупиняється на певній відстані, і тоді в роботу вступають піротехніки, які працюють вже за своєю інструкцією», — повідомляють у ДСНС.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.