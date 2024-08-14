Сьогодні, 14 серпня, Міністерство оборони оголосило про введення нових правил для подання та розгляду рапортів військовослужбовців.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, нові зміни мають на меті захист прав військовослужбовців, визначення чітких термінів для розгляду звернень і підвищення відповідальності командирів.

Основні нововведення:

Чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна.

Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.

Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.

Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.

Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

«Важливо: жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності», – додали у пресслужбі Міноборони.

Запроваджено нові правила для рапортів військових, ілюстрація: Міноборони Запроваджено нові правила для рапортів військових, ілюстрація: Міноборони

Запроваджено нові правила для рапортів військових, ілюстрація: Міноборони Запроваджено нові правила для рапортів військових, ілюстрація: Міноборони

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