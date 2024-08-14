Сьогодні, 14 серпня, Міністерство оборони оголосило про введення нових правил для подання та розгляду рапортів військовослужбовців.
Як повідомляє пресслужба Міноборони, нові зміни мають на меті захист прав військовослужбовців, визначення чітких термінів для розгляду звернень і підвищення відповідальності командирів.
Основні нововведення:
«Важливо: жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності», – додали у пресслужбі Міноборони.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський презентував цифровий застосунок «Армія+», який стане ключовим елементом цифрової держави, спрощуючи роботу та бюрократію в армії. Застосунок надасть військовим можливість ефективніше виконувати завдання та забезпечить комунікацію між ними.
Сьогодні, 14 серпня, Міністерство оборони оголосило про введення нових правил для подання та розгляду рапортів військовослужбовців.
Як повідомляє пресслужба Міноборони, нові зміни мають на меті захист прав військовослужбовців, визначення чітких термінів для розгляду звернень і підвищення відповідальності командирів.
Основні нововведення:
«Важливо: жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності», – додали у пресслужбі Міноборони.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський презентував цифровий застосунок «Армія+», який стане ключовим елементом цифрової держави, спрощуючи роботу та бюрократію в армії. Застосунок надасть військовим можливість ефективніше виконувати завдання та забезпечить комунікацію між ними.