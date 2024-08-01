Агенція оборонних закупівель підписала контракт з українським виробником на поставку наземних дронів-камікадзе.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
«Ми працюємо над тим, щоб забезпечити стабільне постачання не лише безпілотних літальних апаратів, а й наземних дронів-камікадзе, які мають стати потужним інструментом у руках наших військових. Ці дрони є важливою складовою нашої оборонної стратегії, оскільки вони можуть ефективно виконувати завдання з ураження ворога», – зазначив Дмитро Кліменков.
Крім того, Агенція оборонних закупівель також уклала угоду на постачання боєприпасів.
«Ми продовжуємо купувати в українських виробників найнеобхідніше озброєння для ЗСУ: від боєприпасів до сучасних технологічних рішень, як наземні дрони. Усього в рамках цього візиту ми уклали угоди на понад 3,7 мільярда гривень», — відзначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.
Нагадаємо, російська армія 31 липня атакувала з дрона громадський транспорт у Херсоні.
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Агенція оборонних закупівель підписала контракт з українським виробником на поставку наземних дронів-камікадзе.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
«Ми працюємо над тим, щоб забезпечити стабільне постачання не лише безпілотних літальних апаратів, а й наземних дронів-камікадзе, які мають стати потужним інструментом у руках наших військових. Ці дрони є важливою складовою нашої оборонної стратегії, оскільки вони можуть ефективно виконувати завдання з ураження ворога», – зазначив Дмитро Кліменков.
Крім того, Агенція оборонних закупівель також уклала угоду на постачання боєприпасів.
«Ми продовжуємо купувати в українських виробників найнеобхідніше озброєння для ЗСУ: від боєприпасів до сучасних технологічних рішень, як наземні дрони. Усього в рамках цього візиту ми уклали угоди на понад 3,7 мільярда гривень», — відзначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.
Нагадаємо, російська армія 31 липня атакувала з дрона громадський транспорт у Херсоні.