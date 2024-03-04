Малюки у вишиванках, фото з відкритих джерел

В період з 26 лютого по 3 березня в медичних закладах Миколаївської області народилось 104 дитини. З них 1 двійня.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 48 дівчаток та 56 хлопчиків

«З найменшою вагою 1300 грамів народилася дитина в КП «КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради», — йдеться у повідомленні.

За даними Миколаївської міської ради, у Миколаєві за тиждень народилися 47 немовлят. Серед них 23 хлопчики та 24 дівчинки.

Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.

Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.

До того ж начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.





