Вступ-2024, Фото з відкритих джерел

Понад 220 тисяч майбутніх абітурієнтів вже успішно зареєструвалися на участь у Національному мультипредметному тесті, з них майже 20 тисяч планують складати іспит за кордоном.

Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький.

Він зауважив, що на даний момент кількість майбутніх абітурієнтів, які зареєструвалися в системі Українського центру оцінювання якості освіти, майже відповідає рівню попереднього року. Він очікує, що до закінчення періоду реєстрації ці цифри наблизяться до минулорічних показників.

«Це доволі схожі цифри до того, що було минулого року. А минулого року, я нагадаю, було 260 тисяч. У нас ще є тиждень – реєстрація триває до 11 квітня», – сказав він.

Також він підкреслив, що буде можливість зареєструватися після кінцевого терміну.

«Ми маємо залучати дітей до української національної сфери освіти, тому робимо все від нас можливе, щоб якомога більше абітурієнтів повернулися в Україну», – зазначив Михайло Винницький.

Нагадаємо, Міністерство освіти України визначило пʼять закладів професійно-технічної освіти у Миколаївській області, які отримають державні кошти на оновлення майстерень.

Також цьогоріч буде створено дві майстерні за профілем оператор дистанційно керованих апаратів, тобто оператор цивільних дронів. Професію планують ліцензувати у 2024 році.

Зокрема, у миколаївському закладі професійно-технічної освіти відкриють навчальну програму «Оператор цивільних дронів».

Раніше повідомлялося, що на українському ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній, фінансовій.