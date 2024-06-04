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У 2024 році на вступ до магістратури та аспірантури зареєструвалася рекордна кількість осіб — понад 200 тисяч.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час брифінгу в Медіацентрі «Україна-Укрінформ».

Андрій Вітренко повідомив, що у 2024 році на Єдиний вступний іспит (ЄВІ) в магістратуру та аспірантуру зареєструвалися понад 200 тисяч осіб, хоча зазвичай ця цифра коливалася на рівні 120-130 тисяч вступників. Проте, зміни до ліцензійних умов, які б передбачали збільшення кількості місць, не плануються.

«Що стосується збільшення кількості місць, то цього не буде. Тому що вони лімітовані ліцензійними умовами (провадження освітньої діяльності, — прим.). На ліцензійний обсяг впливає велика кількість чинників, зокрема матеріально-технічна база закладів освіти, наявність педагогічних, науково-педагогічних працівників. Перегляду ліцензійних вимог зараз не буде відбуватися, незалежно від попиту, інших обставин. Освітня сфера ніколи не буде допомагати тим людям, які використовують різні способи для того, щоб не виконувати свої конституційні обовʼязки», — сказав Андрій Вітренко.

Нагадаємо, у разі аварійних відключень електроенергії під час складання національного мультипредметного тесту (НМТ) порядок подальшого проведення тестування вирішуватиметься на місцях регіональними центрами.

Зазначимо, у МОН вже затвердили календар проведення основної та додаткової сесій тестування.