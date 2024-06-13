Під час виконання завдань українські моряки врятували цивільного чоловіка, якого віднесло у відкрите море.
Про це повідомили у прес-службі зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, пишуть «НикВести».
Під час роботи морякам надійшла вказівка від командування щодо пошуку чоловіка, якого хвилями віднесло у Чорне море.
«Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря екіпажу одного з катерів ВМС ЗС України надійшла вказівка щодо пошуку чоловіка, якого хвилями віднесло у відкрите море. В результаті пошуку військові моряки виявили горе-плавця та відпрацювали заходи з порятунку людини, що опинилась за бортом. Цивільну особу було успішно врятовано та доставлено на суходол», — розповіли у ВМС.
Також вони нагадали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.
Нагадаємо, за перший тиждень літа, з 3 по 9 червня на воді загинули 23 людини, зокрема четверо дітей.
Надзвичайними наголошують на важливості дотримання правил безпеки, адже нехтування ними — основна причина трагічних випадків.
Головними умовами безпеки у водоймах є:
Перебувати у воді дозволено виключно у спеціально відведених місцевими органами владою місцях, які мають спеціальне облаштування.
Для купання варто обирати світлу частину доби та безвітряну погоду при температурі води не менше +18 °C, а повітря — +24 °C.
Надзвичайники застерігають від перебування у воді в незнайомих місцях або у водоймах із швидкою течією. Також не варто заходити у воду в стані сп’яніння чи наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах.
На випадок виникнення судом у кінцівках слід прикріпити до одягу для купання шпильку.
За словами ДСНС, найчастіша причина трагічних випадків – переоцінка власник сил під час запливів. Тому варто уникати плавання на далеку відстань.
Окрему увагу слід приділяти дітям і не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми, нагадують у ДСНС.
Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрився перший пляж «Калетон». Загалом планують надати доступ до близько 20 локацій у місті та Одеському районі, а також до однієї лагуни в Ізмаїльському районі.
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Під час виконання завдань українські моряки врятували цивільного чоловіка, якого віднесло у відкрите море.
Про це повідомили у прес-службі зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, пишуть «НикВести».
Під час роботи морякам надійшла вказівка від командування щодо пошуку чоловіка, якого хвилями віднесло у Чорне море.
«Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря екіпажу одного з катерів ВМС ЗС України надійшла вказівка щодо пошуку чоловіка, якого хвилями віднесло у відкрите море. В результаті пошуку військові моряки виявили горе-плавця та відпрацювали заходи з порятунку людини, що опинилась за бортом. Цивільну особу було успішно врятовано та доставлено на суходол», — розповіли у ВМС.
Також вони нагадали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.
Нагадаємо, за перший тиждень літа, з 3 по 9 червня на воді загинули 23 людини, зокрема четверо дітей.
Надзвичайними наголошують на важливості дотримання правил безпеки, адже нехтування ними — основна причина трагічних випадків.
Головними умовами безпеки у водоймах є:
Перебувати у воді дозволено виключно у спеціально відведених місцевими органами владою місцях, які мають спеціальне облаштування.
Для купання варто обирати світлу частину доби та безвітряну погоду при температурі води не менше +18 °C, а повітря — +24 °C.
Надзвичайники застерігають від перебування у воді в незнайомих місцях або у водоймах із швидкою течією. Також не варто заходити у воду в стані сп’яніння чи наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах.
На випадок виникнення судом у кінцівках слід прикріпити до одягу для купання шпильку.
За словами ДСНС, найчастіша причина трагічних випадків – переоцінка власник сил під час запливів. Тому варто уникати плавання на далеку відстань.
Окрему увагу слід приділяти дітям і не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми, нагадують у ДСНС.
Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрився перший пляж «Калетон». Загалом планують надати доступ до близько 20 локацій у місті та Одеському районі, а також до однієї лагуни в Ізмаїльському районі.