Заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що близько 2−3% тіл загиблих українців, які повертають в рамках обмінів, не вдається ідентифікувати.
Про це він розповів в інтервʼю УП.Життя.
Він заявив, що рештки зберігаються на рівні бюро судово-медичної експертизи, допоки не будуть ідентифіковані, проте рештки 2−3% загиблих українців не вдається ідентифікувати.
«І оці 2%-3% – це ті випадки, коли ми не можемо отримати результати ДНК-експертизи, або ми отримали ДНК-експертизу від загиблого, але не маємо жодних збігів. І це означає, що або немає родичів, або родичі ще не здали ДНК», — заявив Ігор Кузін.
Він додав, що неідентифіковані тіла зберігають до моменту, поки не будуть зафіксовані збіги з родичами. Він уточнив, що загиблих зберігають у рефрижираторах по всій території країни, а процес ідентифікації є довготривалим і може тривати понад рік.
Нагадаємо, Україна змогла ідентифікувати понад 2 800 тіл і фрагментів тіл військових.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що близько 2−3% тіл загиблих українців, які повертають в рамках обмінів, не вдається ідентифікувати.
Про це він розповів в інтервʼю УП.Життя.
Він заявив, що рештки зберігаються на рівні бюро судово-медичної експертизи, допоки не будуть ідентифіковані, проте рештки 2−3% загиблих українців не вдається ідентифікувати.
«І оці 2%-3% – це ті випадки, коли ми не можемо отримати результати ДНК-експертизи, або ми отримали ДНК-експертизу від загиблого, але не маємо жодних збігів. І це означає, що або немає родичів, або родичі ще не здали ДНК», — заявив Ігор Кузін.
Він додав, що неідентифіковані тіла зберігають до моменту, поки не будуть зафіксовані збіги з родичами. Він уточнив, що загиблих зберігають у рефрижираторах по всій території країни, а процес ідентифікації є довготривалим і може тривати понад рік.
Нагадаємо, Україна змогла ідентифікувати понад 2 800 тіл і фрагментів тіл військових.
We use cookies to provide you with the best possible experience. They also allow us to analyze user behavior in order to constantly improve the website for you.