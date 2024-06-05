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Заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що близько 2−3% тіл загиблих українців, які повертають в рамках обмінів, не вдається ідентифікувати.

Про це він розповів в інтервʼю УП.Життя.

Він заявив, що рештки зберігаються на рівні бюро судово-медичної експертизи, допоки не будуть ідентифіковані, проте рештки 2−3% загиблих українців не вдається ідентифікувати.

«І оці 2%-3% – це ті випадки, коли ми не можемо отримати результати ДНК-експертизи, або ми отримали ДНК-експертизу від загиблого, але не маємо жодних збігів. І це означає, що або немає родичів, або родичі ще не здали ДНК», — заявив Ігор Кузін.

Він додав, що неідентифіковані тіла зберігають до моменту, поки не будуть зафіксовані збіги з родичами. Він уточнив, що загиблих зберігають у рефрижираторах по всій території країни, а процес ідентифікації є довготривалим і може тривати понад рік.

Нагадаємо, Україна змогла ідентифікувати понад 2 800 тіл і фрагментів тіл військових.