МОЗ розповіло, як розпізнати та уникнути психологічне насилля, ілюстративне фото

Міністерство охорони здоров'я розповіло, як розпізнати та уникнути психологічне насилля.

За словами міністерства, поодинокі образи не можна вважати емоційним насильством, але якщо така поведінка стає систематичною, «породжує в іншої людини страх, тривогу та порушує благополуччя» – тоді це є проявом насильства.

«Жертвою жорстокого ставлення можна стати в різних взаємовідносинах, у тому числі у взаємостосунках із батьками, романтичних чи професійних стосунках», – йдеться у повідомленні.

Якими є ознаки психологічного насильства:

систематичне присоромлення вас на публіці або перед родиною, друзями;

безпідставні ревнощі, намагання контролювати ваше життя, бажання ізолювати вас від звичного кола спілкування;

погрози фізично чи фінансово зашкодити вам, вашим дітям або комусь, хто є важливим для вас;

негативне ставлення до вас через речі, які ви не можете змінити: родину, релігійні погляди, расу, гендер, стать тощо;

ігнорування або вдавання, що вас немає поряд;

постійне виправлення того, що ви говорите, щоби змусити вас почуватися ніяково.

«Люди, які страждають від психологічного насильства, можуть відчувати розгубленість, страх, труднощі з концентрацією уваги та низьку впевненість у собі, а також тривогу, больові відчуття та прискорене серцебиття», – додали у міністерстві.

Нагадаємо, у Миколаєві відкрили притулок, в якому жертви домашнього чи гендерно насильства можуть отримати комплексну допомогу та прихисток.