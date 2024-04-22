Міністерство охорони здоров'я розповіло, як розпізнати та уникнути психологічне насилля.
За словами міністерства, поодинокі образи не можна вважати емоційним насильством, але якщо така поведінка стає систематичною, «породжує в іншої людини страх, тривогу та порушує благополуччя» – тоді це є проявом насильства.
«Жертвою жорстокого ставлення можна стати в різних взаємовідносинах, у тому числі у взаємостосунках із батьками, романтичних чи професійних стосунках», – йдеться у повідомленні.
Якими є ознаки психологічного насильства:
«Люди, які страждають від психологічного насильства, можуть відчувати розгубленість, страх, труднощі з концентрацією уваги та низьку впевненість у собі, а також тривогу, больові відчуття та прискорене серцебиття», – додали у міністерстві.
Нагадаємо, у Миколаєві відкрили притулок, в якому жертви домашнього чи гендерно насильства можуть отримати комплексну допомогу та прихисток.
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Міністерство охорони здоров'я розповіло, як розпізнати та уникнути психологічне насилля.
За словами міністерства, поодинокі образи не можна вважати емоційним насильством, але якщо така поведінка стає систематичною, «породжує в іншої людини страх, тривогу та порушує благополуччя» – тоді це є проявом насильства.
«Жертвою жорстокого ставлення можна стати в різних взаємовідносинах, у тому числі у взаємостосунках із батьками, романтичних чи професійних стосунках», – йдеться у повідомленні.
Якими є ознаки психологічного насильства:
«Люди, які страждають від психологічного насильства, можуть відчувати розгубленість, страх, труднощі з концентрацією уваги та низьку впевненість у собі, а також тривогу, больові відчуття та прискорене серцебиття», – додали у міністерстві.
Нагадаємо, у Миколаєві відкрили притулок, в якому жертви домашнього чи гендерно насильства можуть отримати комплексну допомогу та прихисток.