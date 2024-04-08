Рибалки на острові Мозамбік. Архівне фото: Getty Image

Понад 90 людей загинули внаслідок аварії порома біля північного узбережжя Мозамбіку.

Про це повідомило BBC із посиланням на місцеву владу.

Влада провінції Нампула повідомила, що зі 130 осіб, які перебували на борту, врятовано п’ятьох осіб. Вони рятувалися від спалаху холери. Серед загиблих багато дітей.

— Через те, що човен був переповнений і не пристосований для перевезення пасажирів, він у підсумку затонув, — сказав державний секретар Нампули Хайме Нето.

Судно, найімовірніше, прямувало з Лунги на острів Мозамбік, розташований біля узбережжя Нампули. Провінція Нампула була однією з найпостраждаліших від спалаху холери, яка з січня минулого року охопила кілька країн на півдні Африки. За даними Unicef, нинішній спалах — найгірший за останні 25 років. З жовтня 2023 року в Мозамбіку зареєстровано 13 тисяч 700 підтверджених випадків захворювання і 30 смертей.

Протягом майже 400 років острів Мозамбік був столицею португальської Східної Африки, коли регіон перебував під колоніальним пануванням. Острів входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй колоніальній архітектурі та багатій історії як торгового пункту.

Нагадаємо, у лютому пором з 15 людьми затонув у річці Ніл поблизу Каїра, щонайменше 10 з них загинули.