У Миколаєві ледь не загинула жінка в акваторії Бузького лиману. Фото: depositphotos.com

Ввечері, 20 липня, близько 20:20, 44-річна жінка пішла купатися в акваторії Бузького лиману та зникла.

Про це повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.

Зазначається, що для пошуків жінки, яка зникла під час купання у Бузькому лимані, було залучено аварійно-рятувальне відділення АРЧ АРЗ СП та відділення 10 взводу ДВГРЗ ДСНС України.

Надзвичайники о 21:22 врятували та доправлено до берега жінку. На березі жінці допомога не знадобилася.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради нагадує, що з 2022 року та протягом дії правового режиму воєнного стану існує заборона функціонування місць масового відпочинку на водних об’єктах.

Нагадаємо, що увечері 13 липня 35-річний чоловік пішов купатись на місцевий ставок у селищі Благодатне, що на Миколаївщині, та потонув.

Раніше повідомлялося, що у водоймах Миколаївської області 14 липня потонули двоє чоловіків.