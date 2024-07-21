Ввечері, 20 липня, близько 20:20, 44-річна жінка пішла купатися в акваторії Бузького лиману та зникла.
Про це повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.
Зазначається, що для пошуків жінки, яка зникла під час купання у Бузькому лимані, було залучено аварійно-рятувальне відділення АРЧ АРЗ СП та відділення 10 взводу ДВГРЗ ДСНС України.
Надзвичайники о 21:22 врятували та доправлено до берега жінку. На березі жінці допомога не знадобилася.
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради нагадує, що з 2022 року та протягом дії правового режиму воєнного стану існує заборона функціонування місць масового відпочинку на водних об’єктах.
Нагадаємо, що увечері 13 липня 35-річний чоловік пішов купатись на місцевий ставок у селищі Благодатне, що на Миколаївщині, та потонув.
Раніше повідомлялося, що у водоймах Миколаївської області 14 липня потонули двоє чоловіків.
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Ввечері, 20 липня, близько 20:20, 44-річна жінка пішла купатися в акваторії Бузького лиману та зникла.
Про це повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.
Зазначається, що для пошуків жінки, яка зникла під час купання у Бузькому лимані, було залучено аварійно-рятувальне відділення АРЧ АРЗ СП та відділення 10 взводу ДВГРЗ ДСНС України.
Надзвичайники о 21:22 врятували та доправлено до берега жінку. На березі жінці допомога не знадобилася.
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради нагадує, що з 2022 року та протягом дії правового режиму воєнного стану існує заборона функціонування місць масового відпочинку на водних об’єктах.
Нагадаємо, що увечері 13 липня 35-річний чоловік пішов купатись на місцевий ставок у селищі Благодатне, що на Миколаївщині, та потонув.
Раніше повідомлялося, що у водоймах Миколаївської області 14 липня потонули двоє чоловіків.