Від завтрашнього дня, 10 квітня, у Миколаєві на вулиці Пограничній (від вулиці Громадянської до вулиці Садової), запроваджується двосторонній рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

«Нагадаємо: раніше у зв’язку з тим, що Миколаївська ТЕЦ планувала проводити ремонтні роботи, виконком міської ради погоджував такі зміни в дорожньому русі. І от із завтрашнього дня підприємство приступає до ремонту своєї мережі. У зв'язку з цим двосторонній рух запроваджується на непарному боці вулиці Пограничної», – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві на одній із вулиць тимчасово запроваджується двосторонній рух транспорту, ілюстрація: Миколаївська міськрада

Зазначимо, що такий режим діятиме тимчасово, до завершення ремонтних робіт.

Нагадаємо, служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського. Протягом трьох років замовник планує витратити 811 мільйонів 749 тисяч 629 гривень на 16 ділянок дороги загальною протяжністю 810,8 кілометрів.