Фото поліції Миколаївської області.

Миколаївця підозрюють у збуті наркотиків. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

У Миколаєві співробітники поліції помітили чоловіка, який при їх появі почав підозріло себе поводити. Після цього правоохоронці знайшли у 18-річного парубка 20 пакетиків наркотиків та затримали.

Йому оголосили підозру за ознаками частини 1 статті 307 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

«Поліцейські встановили, що затриманий виконував функції закладника від інтернет-крамниці, розкладаючи Миколаєвом наркотичні засоби», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції Миколаївської області.

Нагадаємо, що у Миколаєві затримали жінку, яка продавала наркотики — їй загрожує до 10 років в’язниці