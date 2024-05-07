Лікарня швидкої допомоги після російського обстрілу 1 серпня 2022. Миколаїв. Фото: Олександр Дем'янов

В Україні повністю відновили 510 медичних закладів, які зазнали руйнувань унаслідок російського вторгнення, ще 355 медзакладів відбудували частково або вони перебувають в процесі відновлення.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Повідомляється, що найбільше відновлених медзакладів — на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

«Йдеться про медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, пошкодження покрівлі, фасаду тощо», – зазначили у МОЗ.

Крім того, у МОЗ додали, що найбільших втрат зазнали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

«Отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо», – додали у пресслужбі.

Зазначається, що російська армія пошкодила 161 автівку екстреної медичної допомоги, 261 автівку «екстренки» знищила та захопила ще 125.

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто, повідомляли «НикВести».

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.