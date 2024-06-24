У неділю, 23 червня на Миколаївщині в акваторії річки Південний Буг виникла надзвичайна подія.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївської області.

Зазначається, що під час водної прогулянки з села Гур’ївка Костянтинівської територіальної громади до міста Нова Одеса зламався двигун у моторного човна.

Як повідомили рятувальники, на борту човна знаходилися п'ять дорослих та дитина 2018 року народження.

«Плавзасіб почало відносити до протилежного від населених пунктів берега річки та врешті решт він опинився в очереті», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники по прибуттю визначили місцезнаходження відпочиваючих та відбуксирували їх на берег. Під час події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що у Новій Одесі врятували чоловіка, який під час проведення сільськогосподарських робіт ногою потрапив під мотоблок.



