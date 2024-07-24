На Миколаївщині правоохоронці розшукують 16-річного Матвієнка Данила Дмитровича.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Як відомо, хлопець, вранці 22 липня пішов з дому у селище міського типу Ольшанське та до теперішнього часу не повернувся. Нині про його місцезнаходження нічого не відомо.
Прикмети: зріст 170 см, волосся коротке темне, худорлявої статури.
Зазначається, що хлопець був одягнутий у сірі шорти та футболку чорного кольору.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолытнього або надати іншу корисну інформацію, повідомити до чергової частини відділення поліції № 5 Миколаївського райуправління за телефонами: 102 або 8 (0512) 48 - 05 - 02.
Нагадаємо, у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.
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На Миколаївщині правоохоронці розшукують 16-річного Матвієнка Данила Дмитровича.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Як відомо, хлопець, вранці 22 липня пішов з дому у селище міського типу Ольшанське та до теперішнього часу не повернувся. Нині про його місцезнаходження нічого не відомо.
Прикмети: зріст 170 см, волосся коротке темне, худорлявої статури.
Зазначається, що хлопець був одягнутий у сірі шорти та футболку чорного кольору.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолытнього або надати іншу корисну інформацію, повідомити до чергової частини відділення поліції № 5 Миколаївського райуправління за телефонами: 102 або 8 (0512) 48 - 05 - 02.
Нагадаємо, у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.