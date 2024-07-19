З початку тижня за 4 дні на Миколаївщині сталося майже 200 масштабних пожеж.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що за цей період палали житлові та дачні сектори, обʼєкти, автомобілі, ліси та відкриті території.
«Але ми все витримаємо, і цю неймовірну спеку також!», — написали у пресслужбі.
Нагадаємо, що 18 липня, рятувальники загасили пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку в Корабельному районі Миколаєва.
Також, вдень 17 липня, в Миколаєві виникла пожежа на території об'єкта, який наразі не експлуатується.
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З початку тижня за 4 дні на Миколаївщині сталося майже 200 масштабних пожеж.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що за цей період палали житлові та дачні сектори, обʼєкти, автомобілі, ліси та відкриті території.
«Але ми все витримаємо, і цю неймовірну спеку також!», — написали у пресслужбі.
Нагадаємо, що 18 липня, рятувальники загасили пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку в Корабельному районі Миколаєва.
Також, вдень 17 липня, в Миколаєві виникла пожежа на території об'єкта, який наразі не експлуатується.