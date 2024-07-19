Пожежа у Миколаєві. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

З початку тижня за 4 дні на Миколаївщині сталося майже 200 масштабних пожеж.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що за цей період палали житлові та дачні сектори, обʼєкти, автомобілі, ліси та відкриті території.

«Але ми все витримаємо, і цю неймовірну спеку також!», — написали у пресслужбі.

Пожежники Миколаївщини. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Пожежники Миколаївщини. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, що 18 липня, рятувальники загасили пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку в Корабельному районі Миколаєва.

Також, вдень 17 липня, в Миколаєві виникла пожежа на території об'єкта, який наразі не експлуатується.