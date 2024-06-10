У Миколаївській області зафіксували приліт в нежитлове приміщення.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Він зазначив, що за попередньою інформацією без постраждалих.
«Приліт в області, в нежитлове приміщення. Є займання трави. Попередньо без постраждалих», — повідомив Віталій Кім.
Нагадаємо, учора, 9 червня, о 16:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Миколаївській області зафіксували приліт в нежитлове приміщення.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Він зазначив, що за попередньою інформацією без постраждалих.
«Приліт в області, в нежитлове приміщення. Є займання трави. Попередньо без постраждалих», — повідомив Віталій Кім.
Нагадаємо, учора, 9 червня, о 16:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.