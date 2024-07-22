На понеділок, 23 липня, у Миколаєві потрібні донори крові усіх груп.
Про це повідомляють у Миколаївській обласній станції переливання крові.
Нагадаємо, що станція працює з 8:00 до 13:00.
Телефон реєстратури: (0512) 709-452. Адреса: провулок Радіо, 2.
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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На понеділок, 23 липня, у Миколаєві потрібні донори крові усіх груп.
Про це повідомляють у Миколаївській обласній станції переливання крові.
Нагадаємо, що станція працює з 8:00 до 13:00.
Телефон реєстратури: (0512) 709-452. Адреса: провулок Радіо, 2.
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».