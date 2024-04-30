Працівник станції переливання крові. Фото «НикВести».

Станом на 30 квітня Миколаївська обласна станція переливання крові потребує донорів усіх груп.

Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.

Всі бажаючі допомогти, можуть прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години. Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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