Станом на 30 квітня Миколаївська обласна станція переливання крові потребує донорів усіх груп.
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
Всі бажаючі допомогти, можуть прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години. Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Станом на 30 квітня Миколаївська обласна станція переливання крові потребує донорів усіх груп.
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
Всі бажаючі допомогти, можуть прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години. Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».