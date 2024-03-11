Станом на 11 березня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.

Про це повідомляє платформа ДонорUA.

«Здавати кров може значно більше людей, ніж здається — переважна більшість повнолітніх людей здатні бути донорами. Сьогодні це важливо як ніколи — дефіцит донорської крові в Україні був і до повномасштабного вторгнення, а сьогодні від донорів багато в чому залежить наше спільне майбутнє. Понад 60% смертей від бойових поранень спричинені крововтратою, і забезпечуючи запас крові для військових, ми інвестуємо в те, аби наші рідні поверталися живими. Потрібна вона також пораненим, які проходять реабілітацію, та тисячам цивільних», — розповідає співзасновниця ДонорUA Ірина Славінська.