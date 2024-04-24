АТ «Миколаївобленерго» отримало шість нових автовишок загальною вартістю понад 770 тисяч євро.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

Зазначається, що спецтехніку закуплено за кошти Фонду підтримки енергетики України.

«Попри постійні обстріли енергетики Миколаївщини роблять усе можливе, аби в оселях мешканців була електроенергія. Спецтехніка, придбана завдяки партнерам, допоможе прискорити відновлювальні роботи та забезпечити стабільне електропостачання», — зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

АТ «Миколаївобленерго» отримало шість нових автовишок загальною вартістю понад 770 тисяч євро, фото: пресслужба підприємства

АТ «Миколаївобленерго» отримало шість нових автовишок загальною вартістю понад 770 тисяч євро, фото: пресслужба підприємства

АТ «Миколаївобленерго» отримало шість нових автовишок загальною вартістю понад 770 тисяч євро, фото: пресслужба підприємства

Зазначається, що енергетики зможуть виконувати ремонтні роботи на висоті до 18 метрів. Крім того, завдяки технічним характеристикам, вони зможуть безпечно виконувати роботи на повітряних лініях класом напруги до 35 кВ.

«Загалом для потреб Миколаївської області було придбано енергетичного обладнання на суму понад 9,8 мільйона євро. Окрім цього, енергетики Миколаївщини отримали близько 2,2 тисячі тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання», — додає пресслужба.

Також зазначається, що до літа «Миколаївобленерго» отримає ще 3 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, 25 березня, семеро працівників «Миколаївобленерго» отримали нагороду Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва».