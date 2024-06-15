Миколаївські піхотинці показали, як знищили російський безпілотник на Харківському напрямку.

Відео оприлюднили в Telegram 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

«Днями на Харківщині зенітники миколаївських морпіхів відправили російську «герань» сушиться на гербарій», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як знищили 18 одиниць ворожої техніки на Донеччині.

Раніше повідомлялось, що миколаївські піхотинці показали, як за допомогою дронів спільно з СБУ знищують російських військових та ворожу техніку.