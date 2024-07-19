Робота миколаївських морпіхів. Скриншот з відео

Миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу живу силу ворога.

Відео оприлюднено на Facebook 1 окремий батальйон морської піхоти.

«Знищено ворожу групу ФПВ пілотів. Вдосконалюємося кожен день. Слава морській піхоті», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як знищили 18 одиниць ворожої техніки на Донеччині.

Раніше повідомлялось, що миколаївські піхотинці показали, як за допомогою дронів спільно з СБУ знищують російських військових та ворожу техніку.