Миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу живу силу ворога.
Відео оприлюднено на Facebook 1 окремий батальйон морської піхоти.
«Знищено ворожу групу ФПВ пілотів. Вдосконалюємося кожен день. Слава морській піхоті», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як знищили 18 одиниць ворожої техніки на Донеччині.
Раніше повідомлялось, що миколаївські піхотинці показали, як за допомогою дронів спільно з СБУ знищують російських військових та ворожу техніку.
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Миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу живу силу ворога.
Відео оприлюднено на Facebook 1 окремий батальйон морської піхоти.
«Знищено ворожу групу ФПВ пілотів. Вдосконалюємося кожен день. Слава морській піхоті», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як знищили 18 одиниць ворожої техніки на Донеччині.
Раніше повідомлялось, що миколаївські піхотинці показали, як за допомогою дронів спільно з СБУ знищують російських військових та ворожу техніку.