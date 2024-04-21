У Миколаєві патрульні щодня вимірюють швидкість пересування транспорту за допомогою приладу TruCAM.
Про це нагадали у пресслужбі патрульної поліції Миколаївської області.
«Безпека на дорогах залежить від кожного учасника руху. Пам’ятайте, що саме дотримання правил та відповідальність на дорозі може врятувати життя і уникнути неприємних ситуацій», – йдеться у повідомленні.
Який штраф за перевищення швидкості:
Нагадаємо, з 2 березня 2023 року на дорогах Миколаївської області здійснюється контроль швидкісного режиму на найбільш аварійних ділянках доріг за допомогою приладів TruCAM.
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У Миколаєві патрульні щодня вимірюють швидкість пересування транспорту за допомогою приладу TruCAM.
Про це нагадали у пресслужбі патрульної поліції Миколаївської області.
«Безпека на дорогах залежить від кожного учасника руху. Пам’ятайте, що саме дотримання правил та відповідальність на дорозі може врятувати життя і уникнути неприємних ситуацій», – йдеться у повідомленні.
Який штраф за перевищення швидкості:
Нагадаємо, з 2 березня 2023 року на дорогах Миколаївської області здійснюється контроль швидкісного режиму на найбільш аварійних ділянках доріг за допомогою приладів TruCAM.