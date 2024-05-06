Патрульні, які знайшли дитину. Фото: патрульна поліція Миколаївської області

У Миколаєві патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину.

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

В Інгульському районі до поліції звернулася мати хлопчика, яка пояснила, що на момент зникнення вони проходили лікування у міській дитячій лікарні, звідки хлопець пішов у невідомому напрямку.

«Отримавши орієнтування, патрульні розпочали негайні пошуки. На щастя, багато часу це не зайняло. Поліцейські розшукали дитину, повернули матері та сповістили відповідні служби», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину. Хлопчик загубився, коли вони з батьком набирали воду у подвір'ї будинку.

Раніше повідомлялося, що 25 січня поліція повернула додому 16-річну дівчину, яка пішла до свого хлопця в інший район міста.

До того ж, у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.