У Миколаївській області правоохоронці врятували жінку, яка ледь не потонула у греблі.

Про це повідомляє патрульна поліція у Миколаївській області.

Зазначається, що під час патрулювання автодороги Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв» інспектори Ігор Левкович та Олег Бойченко запобігли трагедії, почувши крики про допомогу біля греблі поблизу села Дорошівка.

«Підійшовши до греблі, патрульні виявили у воді жінку, яка кричала, що тоне. Патрульний Олег Бойченко пірнув у воду і, з допомогою напарника, вже за хвилину витягнув жінку на берег», — йдеться у повідомленні.

Постраждала відмовилася від медичної допомоги, пояснивши поліцейським, що судоми ніг почалися під час купання, і вона не змогла самостійно виплисти.

Нагадаємо, що миколаївські поліцейські знайшли трьох хлопчиків, які вдень пішли з дому і ввечері не повернулися додому. Дітей знайшли посеред комендантської години у центрі Миколаєва.