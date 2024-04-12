Двом жителям Херсонської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, двоє підозрюваних, 20-ти та 38-ми років, у березні 2023 року добровільно погодилися на призначення їх «членами дільничної виборчої комісії Голопристанської територіальної виборчої комісії» — органу, створеному незаконною окупаційною владою для організації та проведенні псевдовиборів на території окупованої Херсонщини.
За даними слідства, підозрювані брали участь у роботі комісії, що працювала на території окупованої Голопристанської громади.
«Вони контролювали додержання законодавства під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях, ознайомлювали виборців з виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, забезпечували облік виборчих бюлетенів та підготовку виборчих скриньок, організовували голосування на виборчий дільниці, проводили підрахунок голосів виборців на виборчий дільниці та складали відповідні протоколи», — йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування здійснює СБУ в Миколаївській області.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, суд залишив під вартою пенсіонера, обвинуваченого в передачі РФ інформації про енергооб’єкти Миколаєва.
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Двом жителям Херсонської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, двоє підозрюваних, 20-ти та 38-ми років, у березні 2023 року добровільно погодилися на призначення їх «членами дільничної виборчої комісії Голопристанської територіальної виборчої комісії» — органу, створеному незаконною окупаційною владою для організації та проведенні псевдовиборів на території окупованої Херсонщини.
За даними слідства, підозрювані брали участь у роботі комісії, що працювала на території окупованої Голопристанської громади.
«Вони контролювали додержання законодавства під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях, ознайомлювали виборців з виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, забезпечували облік виборчих бюлетенів та підготовку виборчих скриньок, організовували голосування на виборчий дільниці, проводили підрахунок голосів виборців на виборчий дільниці та складали відповідні протоколи», — йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування здійснює СБУ в Миколаївській області.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, суд залишив під вартою пенсіонера, обвинуваченого в передачі РФ інформації про енергооб’єкти Миколаєва.