Двом жителям Херсонської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Підозрювані. Фото: Миколаївська обласна прокуратура Підозрювані. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

За даними слідства, двоє підозрюваних, 20-ти та 38-ми років, у березні 2023 року добровільно погодилися на призначення їх «членами дільничної виборчої комісії Голопристанської територіальної виборчої комісії» — органу, створеному незаконною окупаційною владою для організації та проведенні псевдовиборів на території окупованої Херсонщини.

За даними слідства, підозрювані брали участь у роботі комісії, що працювала на території окупованої Голопристанської громади.

«Вони контролювали додержання законодавства під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях, ознайомлювали виборців з виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, забезпечували облік виборчих бюлетенів та підготовку виборчих скриньок, організовували голосування на виборчий дільниці, проводили підрахунок голосів виборців на виборчий дільниці та складали відповідні протоколи», — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснює СБУ в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, суд залишив під вартою пенсіонера, обвинуваченого в передачі РФ інформації про енергооб’єкти Миколаєва.