Карпець Віра Ярославівна. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Миколаївські правоохоронці розшукали 15-річну дівчину, яка намагалась покинути Миколаїв та виїхати до Одеси.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Зазначається, що 22 березня в Миколаєві жінка звернулась до поліції з проханням про допомогу в розшуку її неповнолітньої дочки. Зі слів жінки, 15-річна дівчина вдень пішла з дому та не повернулась, де може перебувати – невідомо.

«Поліцейським дівчина розповіла, що через конфлікт зі своєю матірʼю вирішила поїхати до подруги. З дівчиною усе гаразд, протиправних дій відносно неї скоєно не було», — зазначено в повідомленні.

Поліцейські провели з неповнолітньою профілактичну розмову про неприпустимість такої поведінки, пояснили, чим міг обернутися необдуманий вчинок, та передали матері.

Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».

Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.