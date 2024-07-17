У Миколаєві правоохоронці розшукують 14-річного Васильєва Дмитра Вікторовича.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Як відомо, хлопець, 16 липня о 15 годині пішов з дому гуляти і досі не повернувся, про місце його знаходження нічого невідомо.
Прикмети: зріст 165 см, спортивної статури, волосся темного кольору, очі карі.
Зазначається, що хлопець був одягнутий у футболку синього кольору, шорти чорно-сірого кольору.
Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян, які можуть допомогти у встановлені місцеперебування неповнолітнього або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського райуправління поліції (05134) 3-31-51, 0 (66) 912 50 27, 102.
Нагадаємо, у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.
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У Миколаєві правоохоронці розшукують 14-річного Васильєва Дмитра Вікторовича.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Як відомо, хлопець, 16 липня о 15 годині пішов з дому гуляти і досі не повернувся, про місце його знаходження нічого невідомо.
Прикмети: зріст 165 см, спортивної статури, волосся темного кольору, очі карі.
Зазначається, що хлопець був одягнутий у футболку синього кольору, шорти чорно-сірого кольору.
Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян, які можуть допомогти у встановлені місцеперебування неповнолітнього або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського райуправління поліції (05134) 3-31-51, 0 (66) 912 50 27, 102.
Нагадаємо, у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.