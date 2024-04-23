Наслідки обстрілу армією РФ Очакова 23 квітня / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Правоохоронці розслідують факти обстрілу армією РФ Очакова 23 квітня.

Як повідомили у прокуратурі Миколаївської області, досудове розслідування проводиться за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1 стаття 438 КК України).

За даними слідства, 23 квітня, вночі та зранку, росіяни вчергове обстріляли Очаків Миколаївської області. Внаслідок обстрілу поранено 39-річного чоловіка. Пошкоджені житлові будинки, будівлі, автівки та лінія електропередач.

Крім того, уламками збитого «Шахеда» пошкоджено торгівельний павільйон площею 350 квадратних метрів, приватний будинок та господарська споруда.

«Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ», — наголосили правоохоронці.

Наслідки обстрілу армією РФ Очакова 23 квітня / Фото: Миколаївська обласна прокуратура Наслідки обстрілу армією РФ Очакова 23 квітня / Фото: Миколаївська обласна прокуратура Наслідки обстрілу армією РФ Очакова 23 квітня / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, 22 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Постраждали заклади освіти та житлові будівлі.