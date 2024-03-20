Миколаївські фехтувальники. Фото: Миколаївська ОВА У Києві відбувся третій етап Ліги Миронюка з фехтування на рапірах у сезоні 2023- 2024 років. В результаті змагань миколаївські фехтувальники здобули низку нагород.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що у змаганні взяли участь 107 рапіристок і 108 рапіристів, які розіграли медалі в трьох вікових категоріях – U11, U13 і U15.

Миколаївські фехтувальники здобули такі нагороди:

Богдан Завальний виборов золоту медаль;

виборов золоту медаль; Вілора Шевченка виборола срібну медаль;

виборола срібну медаль; Маргарита Петренко, Поліна Чуприна та Гліб Семенов посіли виборола бронзову медаль;

посіли виборола бронзову медаль; Олег Горбулінський виборов золоту медаль;

виборов золоту медаль; Єгор Карась виборов срібну медаль;

виборов срібну медаль; Єгор Пітеров і Марія Травянська здобули бронзову медаль;

здобули бронзову медаль; Глафіра Коток виборола бронзову медаль;

Тренують спортсменів Лариса Павленко, Ірина Зикова, Маргарита Сопінська, Вікторія Юріна, Ігор Довженко, Тетяна Каклюгіна, Ольга Ткач.

Раніше повідомлялося, що миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України з фехтування вибороли п'ять медалей: дві бронзові, дві срібних та одну золоту. Змагання проходили 25 січня у Києві.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.