Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що у змаганні взяли участь 107 рапіристок і 108 рапіристів, які розіграли медалі в трьох вікових категоріях – U11, U13 і U15.
Миколаївські фехтувальники здобули такі нагороди:
Тренують спортсменів Лариса Павленко, Ірина Зикова, Маргарита Сопінська, Вікторія Юріна, Ігор Довженко, Тетяна Каклюгіна, Ольга Ткач.
Раніше повідомлялося, що миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України з фехтування вибороли п'ять медалей: дві бронзові, дві срібних та одну золоту. Змагання проходили 25 січня у Києві.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.
У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що у змаганні взяли участь 107 рапіристок і 108 рапіристів, які розіграли медалі в трьох вікових категоріях – U11, U13 і U15.
Миколаївські фехтувальники здобули такі нагороди:
Тренують спортсменів Лариса Павленко, Ірина Зикова, Маргарита Сопінська, Вікторія Юріна, Ігор Довженко, Тетяна Каклюгіна, Ольга Ткач.
Раніше повідомлялося, що миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України з фехтування вибороли п'ять медалей: дві бронзові, дві срібних та одну золоту. Змагання проходили 25 січня у Києві.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.
У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.