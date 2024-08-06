Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Упродовж 5 серпня та в ніч на 6 серпня миколаївські рятувальники загасили 25 пожеж у регіоні.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що вчора тричі горіло в житловому секторі, на одній з пожеж врятували чоловіка, одна пожежа сталася на об'єкті, 23 — на відкритій території, з них 4 виникли в результаті падіння боєприпасів та їх уламків.

«Спільними зусиллями вдалось врятувати від вогню 2 житлових та 2 дачних будинки, 2 господарчі споруди. Загальна площа пожеж склала понад 12 гектарів», — пише пресслужба.

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Від ДСНС залучались майже 100 вогнеборців, 24 спецавтомобілі. Пожежі гасили вогнеборці Миколаївщини, а також місцеві пожежні команди: «Рибаківка», «Коблеве», «Шевченкове», «Привільне», «Гур'ївка», «Галицинове», «Широколанівка», «Олександрівка», «Первомайське» та «Пересадівка».

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 5 серпня, загорівся сухості на території цвинтаря в Інгульському районі Миколаєва.