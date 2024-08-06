Пожежа у будинку. Ілюстраціне фото

Вранці, 6 серпня, у Миколаєві по проспекту Корабелів сталася пожежа на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Вогнеборці врятували чоловіка з палаючої квартири.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу в квартирі надішло на спецлінію 101 о 05:11. Прибувши на місце, рятувальники побачили чоловіка на балконі, який просив про допомогу.

«Через вузький проїзд рятувальники не змогли встановити автодрабину, тому довелось відкривати вхідні двері за допомогою аварійного обладнання. Надзвичайники евакуйовувати чоловіка на свіже повітря через сходову клітку», — йдеться у повідомленні.

О 05:38 вогнеборці загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів, її причина встановлюється.

Зокрема, чоловіка 1963 року народження з місця події медики госпіталізували до лікувального закладу.

Від ДСНС залучались 12 вогнеборців, 3 спецавтомобілі.

Нагадаємо, упродовж 5 серпня та в ніч на 6 серпня миколаївські рятувальники загасили 25 пожеж у регіоні.