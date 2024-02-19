Миколаївського податківця оштрафували за конфлікт інтересів на 3400 гривень. Фото з відкритих джерел

Суд на Миколаївщині оштрафував на 3 тисячі 400 гривень податківця, який приховав конфлікт інтересів при перевірці декларації підприємства.

Про це повідомляє Миколаївська оружна прокуратура.

На співробітника Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області відкрили адміністративне провадження за частинами 1,2 статті 172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення (неповідомлення особою про наявність в неї реального конфлікту інтересів та прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів).

У суді встановили, що інспектор районного відділу податків і зборів з юридичних осіб не повідомив Головне управління служби про наявність реального конфлікту інтересів, що виник під час перевірок податкових декларацій підприємства, з яким він пов’язаний позаслужбовими стосунками. Між податківцем та товариством було укладено договір оренди землі.

Постановою Очаківського міськрайонного суду його визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

На правопорушника наклали адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3 тисячі 400 гривень.

Нагадаємо, Ленінський районний суд Миколаєва оштрафував чоловіка, який п’яним тричі вистрілив в іншу людину з револьверу, на 850 гривень.