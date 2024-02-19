Суд на Миколаївщині оштрафував на 3 тисячі 400 гривень податківця, який приховав конфлікт інтересів при перевірці декларації підприємства.
Про це повідомляє Миколаївська оружна прокуратура.
На співробітника Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області відкрили адміністративне провадження за частинами 1,2 статті 172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення (неповідомлення особою про наявність в неї реального конфлікту інтересів та прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів).
У суді встановили, що інспектор районного відділу податків і зборів з юридичних осіб не повідомив Головне управління служби про наявність реального конфлікту інтересів, що виник під час перевірок податкових декларацій підприємства, з яким він пов’язаний позаслужбовими стосунками. Між податківцем та товариством було укладено договір оренди землі.
Постановою Очаківського міськрайонного суду його визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.
На правопорушника наклали адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3 тисячі 400 гривень.
Нагадаємо, Ленінський районний суд Миколаєва оштрафував чоловіка, який п’яним тричі вистрілив в іншу людину з револьверу, на 850 гривень.
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Суд на Миколаївщині оштрафував на 3 тисячі 400 гривень податківця, який приховав конфлікт інтересів при перевірці декларації підприємства.
Про це повідомляє Миколаївська оружна прокуратура.
На співробітника Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області відкрили адміністративне провадження за частинами 1,2 статті 172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення (неповідомлення особою про наявність в неї реального конфлікту інтересів та прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів).
У суді встановили, що інспектор районного відділу податків і зборів з юридичних осіб не повідомив Головне управління служби про наявність реального конфлікту інтересів, що виник під час перевірок податкових декларацій підприємства, з яким він пов’язаний позаслужбовими стосунками. Між податківцем та товариством було укладено договір оренди землі.
Постановою Очаківського міськрайонного суду його визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.
На правопорушника наклали адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3 тисячі 400 гривень.
Нагадаємо, Ленінський районний суд Миколаєва оштрафував чоловіка, який п’яним тричі вистрілив в іншу людину з револьверу, на 850 гривень.