Патрульний, який знайшов дитину. Фото: патрульна поліція Миколаївської областіПатрульні, які знайшли дитину. Фото: патрульна поліція Миколаївської області

В Миколаєві, 25 березня, патрульний розшукав та повернув додому зниклу дитину.

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

Зазначається, що 25 березня, близько 9-ї години, інспектор роти ТОР Владислав Кулішенко повертався додому після зміни, як до нього підбігла стурбована дівчина. Вона повідомила, що її шестирічний син загубився та попросила допомоги в його пошуках.

Патрульний негайно розпочав відпрацьовувати прилеглі території, майданчики, магазини та супермаркети в пошуках дитини.

Протягом декількох годин поліцейський розшукав дитину та провів сім’ю додому.

Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».

Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.