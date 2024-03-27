В Миколаєві, 25 березня, патрульний розшукав та повернув додому зниклу дитину.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
Зазначається, що 25 березня, близько 9-ї години, інспектор роти ТОР Владислав Кулішенко повертався додому після зміни, як до нього підбігла стурбована дівчина. Вона повідомила, що її шестирічний син загубився та попросила допомоги в його пошуках.
Патрульний негайно розпочав відпрацьовувати прилеглі території, майданчики, магазини та супермаркети в пошуках дитини.
Протягом декількох годин поліцейський розшукав дитину та провів сім’ю додому.
Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».
Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.
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В Миколаєві, 25 березня, патрульний розшукав та повернув додому зниклу дитину.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
Зазначається, що 25 березня, близько 9-ї години, інспектор роти ТОР Владислав Кулішенко повертався додому після зміни, як до нього підбігла стурбована дівчина. Вона повідомила, що її шестирічний син загубився та попросила допомоги в його пошуках.
Патрульний негайно розпочав відпрацьовувати прилеглі території, майданчики, магазини та супермаркети в пошуках дитини.
Протягом декількох годин поліцейський розшукав дитину та провів сім’ю додому.
Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».
Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.