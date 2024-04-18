Володимир Саміцький, фото: поліція Миколаївської області

У Миколаївському районі Нечаянської сільської ради перейменували провулок Скляра на честь загиблого на війні ветерана МВС Володимира Саміцького.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.

«Для увіковічення пам’яті героїчно загиблого ветерана МВС за ініціативи колег-поліцейських та підтримки громади рішенням Міністерства юстиції України від 5 квітня 2024 року провулок Скляра, що у Миколаївському районі Нечаянської сільської ради, було перейменовано на провулок Володимира Саміцького», – йдеться у повідомленні.

У Миколаївському районі перейменували провулок на честь загиблого на війні ветерана МВС Володимира Саміцького, фото: поліція Миколаївської області

З 2014 року Володимир Саміцький неодноразово брав участь у проведенні Антитерористичної операції на Сході України.

«Під час виконання бойового завдання на південному напрямку у червні 2023 року, коли ворог намагався витіснити наших захисників з Дніпровських островів, Володимир Петрович вступив у бій першим, прикривши відхід товаришів, чим врятував їхні життя. Позивний «Гром» до останнього, залишаючись вірним присязі, з честю виконав свій обов’язок», – йдеться у повідомленні.

6 червня 2023 року під час виконання бойового завдання Володимир Саміцький загинув.

Читайте матеріал «НикВести» «Перейменування вулиць Миколаєва: хто, як та чому це робить? Пояснюємо».