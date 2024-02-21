Миколаївські фехтувальники. Фото: Вадим Байдаченко/НФФУ

У Києві з 18 по 19 лютого відбулися Всеукраїнські змагання найсильніших з фехтування на шаблях серед чоловіків.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

У змаганні взяли участь 31 спортсмен з усієї України, серед них троє — миколаївці: Юрій Цап, Богдан Боговін, В'ячеслав Дзюба.

За підсумками двох змагальних днів Юрій Цап виборов чемпіонське звання.

Зазначається, що для миколаївця це перша перемога на Всеукраїнських змаганнях найсильніших із 2019 року.

Наслідки, що миколаївські спортсмени здобули вісім медалей на чемпіонаті України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.