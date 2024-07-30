Рішення суду, фото з відкритих джерел

Центральний районний суд Миколаєва відправив до СІЗО жінку, яку підозрюють в організації «референдуму» у Херсонській області.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Згідно з інформацією, 68-річна мешканка Хмельниччини, яка погодилася організувати та провести незаконний референдум щодо приєднання Херсонської області до РФ під час окупації регіону, увійшла до складу дільничної виборчої комісії в одному з сіл Бериславського району. Вона займалася обходом населення села з переносною урною, списками виборців та бюлетенями для голосування.

На судовому засіданні підозрювана стверджувала, що брала участь у референдумі через побоювання за своє життя та погрози від росіян. Жінка зазначила, що спочатку працювала з документами ДВК, а згодом разом з двома озброєними військовими РФ обходила місцевих жителів, щоб забезпечити їх голосування. За її словами, вона не знала, що її дії є кримінально караними.

З огляду на тяжкість можливого покарання та обставини, що підтверджують участь підозрюваної в незаконному референдумі під час збройної агресії проти України, суд визнав наявність ризиків, зазначених у клопотанні.

В результаті суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, як Центральний суд Миколаєва взяв під варту чотирьох жителів Херсона, яких підозрюють у поширенні інформації про рух та розташування підрозділів Збройних Сил України.